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Алексей Швед получил травму в ходе третьей четверти финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Алексей Швед получил травму в ходе третьей четверти финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
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Атакующий защитник ЦСКА Алексей Швед получил травму руки в ходе третьей десятиминутке седьмого матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Его дальнейшее участие находится под вопросом. Сейчас на счету защитника красно-синих 13 очков.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» проходит в настоящее время. Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После третьей десятиминутки счёт был 62:56 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. Встреча является решающей в финальном противостоянии, которое продлится до четырёх побед. Перед этим матчем счёт в серии был 3-3.

На предыдущей стадии армейцы были сильнее «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии праздновал победу в противостоянии с УНИКСом. Бронзовыми медалистами в итоге стали казанцы.

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