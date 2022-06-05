Димитрис Итудис рассказал, как договорился с ЦСКА об уходе

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, объявивший об уходе из клуба, рассказал, что пришёл к соглашению с руководством армейцев. Греческий специалист объявил об уходе после седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу в серии 4-3 и впервые стал победителем турнира.
«Мы пришли к взаимопониманию с Андреем Ватутиным. Спасибо ему, спасибо «Норильскому никелю», всем спонсорам и болельщикам. Мы стали лучше. Я определённо стал лучше как тренер, как человек, как семьянин. Было отличной возможностью и отличным вызовом работать под таким давлением. Это бывает нужно в жизни. Я хотел этого давления, этого «должен». Это вызов.
У меня был действующий контракт на следующий сезон, но мы пришли к соглашению с клубом. Это не имеет отношения к результату», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
- 5 июня 2022
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