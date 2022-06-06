Президент ЦСКА выступил с заявлением по поводу ухода Димитриса Итудиса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу ухода главного тренера команды Димитриса Итудиса.

«Димитрис пришел к нам, по сути, начинающим специалистом, а в итоге вписал себя в историю как один из самых успешных тренеров в европейском баскетболе, стал настоящим символом нашего клуба. Достаточно посмотреть на количество титулов, которые мы завоевали вместе, достаточно вспомнить, что он является лидером ЦСКА по количеству побед за все времена. Итудис всецело отдавался команде, был патриотом клуба, всегда, в любой ситуации защищал его интересы, думал о развитии. У нас с Димитрисом и его замечательной семьёй сложились дружеские отношения, которыми я очень горжусь. Жаль расставаться, но так сложилась жизнь. Желаю Димитрису и его семье здоровья, удачи и новых побед со сборной Греции и с новым клубом», — приводит слова Ватутина официальный сайт команды.