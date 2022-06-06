Богачёв: Хезонья хочет остаться, но на его решение может повлиять неучастие в Евролиге

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб надеется сохранить форварда Марио Хезонью, однако на это может повлиять отсутствие возможности выступлений российских клубов в Евролиге.
«У нас есть контракт с Марио, у него было желание остаться. Ему нравится Казань, но УНИКС и другие российские клубы сейчас без Евролиги. Это может повлиять на его дальнейшее решение. Хотелось бы, чтобы он и главный тренер Велимир Перасович остались, но не всё зависит от УНИКСа.
Помимо Марио, из иностранных игроков у нас на контракте только Марко Списсу. Из российских баскетболистов на контракте Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев, Артём Клименко и Артём Комолов», — приводит слова Богачёва «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что Хезонья согласовал условия контракта с «Реалом».
В нынешнем сезоне он провёл 28 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем он набирал 18,5 очка, делал 7,5 подбора и 3,3 передачи, а также 2,0 перехвата. Ранее его признали MVP регулярного чемпионата.
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