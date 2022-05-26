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Хезонья: для УНИКСа было крайне важно что-то выиграть в этом сезоне

Хезонья: для УНИКСа было крайне важно что-то выиграть в этом сезоне
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал завоевание бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу поздравить сотрудников и руководство клуба, наш тренерский штаб и своих партнёров по команде с бронзовыми медалями. Благодарю «Локомотив-Кубань» за серьёзное соперничество в серии с нами. Сезон получился непростым. Сначала у нас было большое количество поездок и матчей в Евролиге. Затем, после того как мы потеряли верхнюю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, нам пришлось упорно сражаться за эту медаль. В моей коллекции много наград разного достоинства, но «бронза» с УНИКСом для меня особенная. Ведь для нас было крайне важно что-то выиграть в этом сезоне.

Конечно, мы очень хотели выйти в финал и провести отличную серию с ЦСКА. Но я по-настоящему горжусь бронзовой медалью, потому что она является заслугой всего нашего клуба – в первую очередь президента и менеджмента, которые приложили максимум усилий, чтобы у нас была конкурентоспособная команда. Мы, в свою очередь, всегда боролись до конца в любом матче, что было нашей фирменной чертой на протяжении всего сезона. Считаю, мы заслужили бронзу, за которую по-настоящему сражались», — приводит слова Хезоньи официальный сайт казанской команды.

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