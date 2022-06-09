Смарт высказался о противостоянии с «Голден Стэйт»
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:100).
«Во второй игре они задали нам жару. Это оставило неприятный осадок, потому что то, на чём мы держимся, — это хорошая защита и физическая готовность команды, а они смогли преодолеть и то и другое. Это, определённо, немного разбудило нас», — приводит слова Смарта ESPN.
Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник из США Джейлен Браун, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач.
Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.
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