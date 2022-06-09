«Партизану» грозит вылет из высшего дивизиона чемпионата Сербии по баскетболу

Директор сербской лиги Александр Груин выразил удивление решением «Партизана» отказаться от участия в плей-офф чемпионата Сербии и заявил, что клубу может грозить вылет из высшего дивизиона чемпионата страны.



Согласно правилам лиги, «Партизан» может опуститься на два дивизиона ниже.



«Говоря по правде, мы удивлены таким решением «Партизана». Для этого нет никаких причин. Это наносит огромный ущерб сербскому баскетболу, лиге, а также государству Сербия, которое много инвестирует в наш спорт. Что касается остального, то решение будет приниматься руководством лиги. Все правила будут применены, и мы не будем смотреть на ситуацию сквозь пальцы. Будут применяться абсолютно все акты и статьи свода правил», — приводит слова Груина Blic.

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