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Уильямс раскрыл секрет Коби Брайанта, как выключить из игры Карри

Уильямс раскрыл секрет Коби Брайанта, как выключить из игры Карри
Коби Брайант
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Защитник «Атланты Хоукс» Лу Уильямс в подкасте «Knuckleheads» рассказал, как звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант сумел выключить из игры лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Мы играли против «Голден Стэйт», когда Стеф только начинал блистать и становиться звездой. К нам заходит Коби и говорит: «Чёрт, я понял, Карри не любит, когда стоят рядом с ним. Он умеет бросать, когда ты перед ним или позади него. Но ему не нравится, когда ты располагаешься рядом. Во второй половине я возьму его». И ему удалось полностью выключить Стефа из игры. Тогда я подумал: всё, что я слышал о Коби Брайанте, – правда», – поделился Уильямс.

«Селтикс» лидируют в серии с «Уорриорз» со счётом 2-1. Четвёртый матч финала плей-офф НБА состоится в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» в субботу, 11 июня. Начало – в 4:00 мск.

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