Центровой «Нового Орлеана» приговорён к трём годам условно и 450 часам общественных работ

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйс приговорен к трём годам лишения свободы условно, 450 часам общественных работ и 12 месяцам еженедельных курсов по борьбе с домашним насилием за драку с офицером полиции, которая произошла летом прошлого года, пишет Associated Press.
По информации источника, Хэйс пройдёт 52-недельные курсы по борьбе с домашним насилием в онлайн-режиме. Кроме того, восьмому номеру драфта НБА – 2019 разрешили отработать 450 часов общественных работ в Новом Орлеане.
Хэйс был арестован 28 июля 2021 года в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии. Баскетболист отказался надеть наручники и оказал сопротивление прибывшим полицейским, ударив офицера о стену. Полиция сообщила, что офицер получил травму локтя и ему потребовалась медицинская помощь.
В минувшем сезоне Хэйс в среднем набирал 9,3 очка и делал 4,5 подбора в 70 матчах за «Пеликанс».
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