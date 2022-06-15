Самый ценный игрок НБА двух последних сезонов поможет Сербии на Евробаскете-2022

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, который дважды подряд признавался MVP Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 и 2022 годах, сыграет за сборную Сербии на предстоящем чемпионате Европы, сообщает официальный сайт национальной федерации баскетбола.



В 2016 году Йокич помог Сербии выиграть серебряные медали на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро. В финале его команда уступила США (66:96).



В чемпионате НБА – 2021/2022 средняя статистика 27-летнего бигмэна составила 27,3 очка, 13,7 подбора, 7,8 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блокшота за 33,5 минуты на площадке.



Йокич выступает за «Денвер» на протяжении всей карьеры в НБА. В общей сложности центровой провёл в сильнейшей лиге мира семь сезонов и 575 матчей.