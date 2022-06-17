«Анадолу Эфес» расстался с Джеймсом Андерсоном

Турецкий «Анадолу Эфес» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Джеймсом Андерсоном. У американца истекает контракт с действующими чемпионами Евролиги по окончании нынешнего сезона.
«Мы благодарим Джеймса Андерсона за его вклад и желаем ему успехов в спортивной карьере», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Форвард защищает цвета «Анадолу Эфес» с 2018 года. В составе стамбульской команды Андерсон дважды подряд становился победителем Евролиги, а также завоевал два титула чемпиона Турции в 2019 и 2021 годах.
В 28 матчах Евролиги минувшего сезона 33-летний ветеран набирал в среднем 3,1 очка, 2,8 подбора и 4,5 передачи за 13 минут игрового времени.
Этим летом команда Эргина Атамана активно ведёт себя на трансферном рынке. «Анадолу Эфес» продлил соглашения с Шейном Ларкином, Брайантом Данстоном, Эртеном Гази и Буграханом Тунджером, а также подписал звёздного форварда Уилла Клайберна и, по информации источников, согласовал двухлетний контракт с Аматом М'Байе.
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