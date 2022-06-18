Мэджик Джонсон: Керр находится на моей горе Рашмор тренеров НБА

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон включил главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра в пятёрку величайших тренеров в истории лиги.



«Стив Керр находится на моей горе Рашмор тренеров НБА вместе с Пэтом Райли, Филом Джексоном, Редом Ауэрбахом и Грегом Поповичем», – написал легендарный баскетболист в социальных сетях.



Спортивная гора Рашмор включает в себя по одному величайшему игроку или тренеру в четырёх командных дисциплинах: баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей.



В шестом матче «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях нанёс поражение «Бостон Селтикс» со счётом 101:88 и одержал волевую победу в финальной серии плей-офф НБА (4-2). Чемпионский титул стал для Стива Керра четвёртым за последние восемь лет и девятым в карьере (пять – в качестве игрока).