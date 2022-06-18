Президент США Байден отреагировал на чемпионство «Голден Стэйт» в НБА, отметив Карри

Президент США Джо Байден поздравил команду «Голден Стэйт Уорриорз» с чемпионством, которое она добыла по итогам нынешнего сезона НБА. В финальной серии баскетболисты «Уорриорз» обыграли «Бостон Селтикс» (4-2).



«Поздравляю «Голден Стэйт Уорриорз» с завоеванием ещё одного титула НБА. Мои поздравления также MVP финальной серии Стефену Карри— легендарное выступление. Увидимся в Белом доме», — написал Байден в своих социальных сетях.



Напомним, в шестом матче финальной серии баскетболисты «Голден Стэйт» обыграли «Бостон» со счётом 103:90. Благодаря этому успеху «Уорриорз» завоевали титул в сезоне-2021/2022. В составе победителей самым результативным стал звёздный защитник Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: