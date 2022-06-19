Хайнс подписал новый контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Кайл Хайнс подписал новый контракт с итальянским клубом. Об этом на пресс-конференции сообщил генменеджер миланцев Христос Ставропулос.
Американский баскетболист был назван самым уважаемым игроком сезона по версии Ассоциации игроков Евролиги. Кроме того, он в третий раз подряд стал лучшим защитником турнира.
В завершившемся сезоне Хайнс в среднем набирал 8 очков, делал 5,3 подбора и 1,8 передачи.
35-летний Хайнс является четырёхкратным победителем Евролиги. С 2013 по 2020 годы он выступал за ЦСКА. В составе армейцев он трижды выигрывал Евролигу. Ещё один титул Хайнс завоевал с «Олимпиакосом». Также в Европе он играл за «Вероли» и «Брозе».
В минувшем сезоне победу в Евролиге второй раз подряд одержал турецкий «Анадолу Эфес».
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