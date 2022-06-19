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Мадридский «Реал» завоевал первый титул чемпиона Испании за три года

Мадридский «Реал» завоевал первый титул чемпиона Испании за три года
Уолтер Тавареш
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Дабл-дабл Уолтера Тавареша помог мадридскому «Реалу» одержать домашнюю победу над «Барселоной» в четвёртом матче финала со счётом 81:74 (13:10, 21:23, 23:23, 24:18), выиграть серию (3-1) и впервые за три года стать чемпионом Испании.

Гигант из Кабо-Верде был неудержим на паркете «Визинк-Центра», набрав 25 очков (9 из 11 с игры) и сделав 13 подборов при впечатляющем коэффициенте эффективности (41).

«Реал» начал игру с рывка 9:2 на первых минутах. Тавареш отметился восемью очками и четырьмя подборами уже в стартовой четверти. Королевский клуб лидировал на протяжении большей части встречи, а «Барселоне» постоянно приходилось догонять.

В итоге перед четвёртой четвертью преимущество хозяев составляло всего одно очко. Однако в заключительной десятиминутке эффективные действия Тавареша и Фабьена Козёра принесли «Реалу» победу. Определяющими оказались несколько точных попаданий французского защитника на последних минутах матча.

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