Названы подробности о дальнейшем сотрудничестве Сергея Карасёва и «Зенита»
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Форвард Сергей Карасёв останется в «Зените». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». По сведениям источника, новое соглашение 28-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга будет заключено на два года.
Карасёв стал игроком «Зенита» в 2016 году. С 2019 по 2021 год выступал за «Химки», после чего вернулся в «Зенит».
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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