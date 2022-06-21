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Сергей Моня ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру в следующем сезоне

Сергей Моня ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру в следующем сезоне
Сергей Моня
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Форвард санкт-петербургского «Зенита», бывший капитан сборной России Сергей Моня рассказал, собирается ли выступать в следующем сезоне.

«Знаете, когда меня спрашивают, закончил ли я с баскетболом, я честно отвечаю, что не знаю. Если будут предложения, будет какой-то интерес, то я всё обдумаю, и если плюсов будет больше, чем минусов, то почему нет. Пока здоровье вроде нормальное, все три месяца, что был в «Зените», не пропускал тренировок. Но посмотрим, в моём возрасте загадывать – это дело такое. Будут предложения – буду рассматривать», – приводит слова 39-летнего баскетболиста пресс-служба клуба.

В марте этого года Моня подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Форвард провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Единой лиги ВТБ, в которых его средние показатели составили 1,3 очка, 1,2 подбора и 0,7 передачи за 7,2 минуты на паркете. В финальной серии «Зенит» одержал волевую победу над московским ЦСКА (4-3) и впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

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