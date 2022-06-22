Стивенс: Тейтум отдал все силы в плей-офф, я сказал ему взять отпуск

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс прокомментировал выступление форварда команды Джейсона Тейтума в финале НБА этого года.



«Я сказал Джейсону наконец-то взять отпуск и хорошо отдохнуть. Он отдал все силы в плей-офф. Если вы из тех, кто обращает внимание на то, сколько баскетболист провёл игрового времени во всех матчах, то не будете сомневаться в этом. Я много раз говорил, что он — суперзвезда, он не хочет сидеть на скамейке и не согласится с этим. У него огромное желание играть и выкладываться в каждом матче.



Очевидно, если бы Тейтум смог исправить свои ошибки в финале с «Голден Стэйт Уорриорз», он бы непременно сделал это. Но я думал, что были и другие факторы, повлиявшие на его выступление», – приводит слова Стивенса ESPN.