Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули «Зенит»

Стало известно, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2).
Лойд в 25 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 12,4 очка, делал 5,2 передачи и 1,3 перехвата за игру.
Что касается Джордана Мики, то он был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, а также выиграл приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.
- 22 июня 2022
-
17:00
-
16:43
-
16:05
-
15:34
-
14:36
-
13:31
-
12:49
-
11:52
-
11:18
-
10:54
-
10:00
-
09:14
-
08:45
-
08:38
-
00:42
- 21 июня 2022
-
23:18
-
23:00
-
21:45
-
21:01
-
20:44
-
20:37
-
20:00
-
19:30
-
19:22
-
18:30
-
17:57
-
17:41
-
17:36
-
17:14
-
16:25
-
14:53
-
14:24
-
14:13
-
13:53
-
13:35