Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули «Зенит»

Стало известно, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2).



Лойд в 25 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 12,4 очка, делал 5,2 передачи и 1,3 перехвата за игру.



Что касается Джордана Мики, то он был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, а также выиграл приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.