Генеральный менеджер «Уорриорз» рассказал о планах на предстоящий сезон

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс поделился планами клуба на предстоящий сезон.



Ряд игроков «Уорриорз» в текущее межсезонье станут неограниченно свободными агентами, но в клубе надеются сохранить костяк команды. В частности, речь идёт о Кевоне Луни, Отто Портере, Неманье Бьелице, Андре Игудале, Дэмионе Ли, Гэри Пэйтоне и Хуане Тоскано-Андерсоне.



«Рынок свободных агентов… В какой-то степени ситуация под контролем, но не полностью. Надеюсь, что наши игроки, которые получат предложения от других клубов дадут и нам шанс сделать ответные предложения. Они не должны этого делать, но надеюсь на такую возможность.



Наша цель — сохранить всех и снова побороться за титул. Все эти ребята были хороши в минувшем сезоне и внесли свой вклад в командный успех. Многие из них проявили себя и в финальной серии», — цитирует Майерса ESPN.

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