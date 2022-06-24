Защитник Денис Захаров подписал новый контракт с «Зенитом». Об этом клуб из Санкт-Петербурга сообщает на своём официальном сайте.



29-летний защитник подписал двухлетнее соглашение. Следующий сезон станет для Захарова уже третьим в цветах «Зенита».



В минувшем сезоне Денис принял участие в 25 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 3,3 очка за игру, совершал 0,8 подборов и делал 1,1 передачу. В среднем Захаров проводил на площадке 12 минут. Всего в активе Дениса 79 матчей за два сезона в «Зените».



До 2020 года Захаров на протяжении трёх лет выступал за «Енисей».



По итогам прошлого сезона «Зенит» впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии петербуржцы переиграли московский ЦСКА со счётом 4-3. При этом по ходу финала «Зенит» уступал — 1-3.

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