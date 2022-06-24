Келлерман — о возможном переходе Ирвинга в «Лейкерс»: Леброн даст ему ключи к франшизе
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Известный американский обозреватель и комментатор Макс Келлерман поделился мыслями о возможном переходе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению Келлермана, такой переход имел бы смысл для Ирвинга. Напомним, «Нетс» и Кайри пока не могут найти компромисс в подписании нового контракта.
«С Леброном и Энтони Дэвисом у тебя будет всё, что нужно, чтобы выиграть чемпионат. Кроме того, Леброн даст тебе ключи к франшизе. К тому же он пойдёт по стопам Коби, чего всегда хотел», — сказал Келлерман на канале NBA on ESPN в YouTube.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, как ситуация с Ирвингом может повлиять на планы лидера «Бруклина» Кевина Дюранта.
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