Келлерман — о возможном переходе Ирвинга в «Лейкерс»: Леброн даст ему ключи к франшизе

Известный американский обозреватель и комментатор Макс Келлерман поделился мыслями о возможном переходе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению Келлермана, такой переход имел бы смысл для Ирвинга. Напомним, «Нетс» и Кайри пока не могут найти компромисс в подписании нового контракта.



«С Леброном и Энтони Дэвисом у тебя будет всё, что нужно, чтобы выиграть чемпионат. Кроме того, Леброн даст тебе ключи к франшизе. К тому же он пойдёт по стопам Коби, чего всегда хотел», — сказал Келлерман на канале NBA on ESPN в YouTube.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, как ситуация с Ирвингом может повлиять на планы лидера «Бруклина» Кевина Дюранта.