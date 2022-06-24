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27-й номер драфта НБА Йович сравнил себя с Николой Йокичем

27-й номер драфта НБА Йович сравнил себя с Николой Йокичем
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19-летний сербский форвард Никола Йович, выбранный под 27-м номером драфта НБА 2022 года «Майами Хит», сказал, что у него есть много общего с действующим MVP НБА Николой Йокичем.

«Думаю, нас объединяют баскетбольный IQ и умение отдавать передачи. Конечно, Йокич делает это на другом уровне, я с нетерпением жду возможности встретиться с ним и сыграть против него», — приводит слова Йовича Clutch Points.

Напомним, на драфте было выбрано 58 пиков из обычных 60, поскольку НБА аннулировала выборы второго раунда «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» из-за нарушений ими правила тамперинга во время рынка свободных агентов.

Победителем плей-офф НБА в сезоне-2021/2022 стал «Голден Стэйт Уорриорз», который в решающем матче турнира обыграл «Бостон Селтикс».

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