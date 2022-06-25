Джош Харт: женщины США, простите
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Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джош Харт разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о решении Верховного суда США отменить постановление 50-летней давности, гарантировавшее по всей стране право на аборт. Теперь прерывание беременности будет незаконным во многих штатах страны — их может быть более двадцати.
«Женщины США, простите», — написал Харт.
Решение Верховного суда США оказалось резонансным. Со словами критики высказались не только многие политики и общественные деятели, но и спортсмены. В частности, семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, заявивший об отвращении к принятому закону.
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