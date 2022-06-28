Билли Бэрон стал игроком «Милана»

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Зенита» Билли Бэроном.

Бэрон выступал за российский клуб с 2020 года. Напомним, в начале июня команда из Санкт-Петербурга одержала победу в седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА и впервые в истории завоевала титул.



В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2). В Евролиге-2021/2022 Билли набирал по 11,2 очка при 35,7% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что «Милан» также проявляет интерес к другому бывшему игроку «Зенита» Джордану Мики.