Билли Бэрон стал игроком «Милана»
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Итальянский «Милан» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Зенита» Билли Бэроном.
Бэрон выступал за российский клуб с 2020 года. Напомним, в начале июня команда из Санкт-Петербурга одержала победу в седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА и впервые в истории завоевала титул.
В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2). В Евролиге-2021/2022 Билли набирал по 11,2 очка при 35,7% из-за дуги.
Ранее сообщалось, что «Милан» также проявляет интерес к другому бывшему игроку «Зенита» Джордану Мики.
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