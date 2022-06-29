В «Голден Стэйт» высказались по поводу будущего Уиггинса и Пула

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался по поводу будущего игроков своей команды Эндрю Уиггинса и Джордана Пула.

«Нам некуда спешить с переподписанием. Эти ребята не являются неограниченно свободными агентами. Мы ещё не знаем, чего хотят Эндрю и его агент. У нас есть только наше желание. Мы хотим сохранить обоих парней и приложим для этого максимум усилий», — приводит слова Майерса Fadeaway World.

Сезон-2022/2023 станет последним в соглашении Уиггинса с клубом. Он претендует на максимальный контракт с зарплатой около $ 37 млн.



Пул также станет ограниченно свободным агентом в следующее межсезонье. Он рассчитывает получить контракт на четыре года с оплатой в $ 100 млн.