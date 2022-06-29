В «Голден Стэйт» высказались по поводу будущего Уиггинса и Пула
Поделиться
Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался по поводу будущего игроков своей команды Эндрю Уиггинса и Джордана Пула.
«Нам некуда спешить с переподписанием. Эти ребята не являются неограниченно свободными агентами. Мы ещё не знаем, чего хотят Эндрю и его агент. У нас есть только наше желание. Мы хотим сохранить обоих парней и приложим для этого максимум усилий», — приводит слова Майерса Fadeaway World.
Сезон-2022/2023 станет последним в соглашении Уиггинса с клубом. Он претендует на максимальный контракт с зарплатой около $ 37 млн.
Пул также станет ограниченно свободным агентом в следующее межсезонье. Он рассчитывает получить контракт на четыре года с оплатой в $ 100 млн.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
17:29
-
17:00
-
16:33
-
15:41
-
15:10
-
14:16
-
14:00
-
12:40
-
11:44
-
10:40
-
09:49
-
07:19
-
00:24
- 28 июня 2022
-
23:18
-
21:58
-
20:50
-
19:59
-
19:00
-
18:26
-
17:20
-
16:42
-
15:16
-
14:32
-
13:12
-
09:47
-
05:36
-
03:15
-
00:55
-
00:53
- 27 июня 2022
-
23:59
-
22:58
-
22:28
-
21:54
-
20:46
-
20:29
Партнерский контент