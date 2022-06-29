Дончич: я не слушаю критиков
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о своём отношении к словам критиков.
«Если бы я обращал внимание на каждое слово критиков, то, может быть, меня бы это и беспокоило. Я предпочитаю не слушать их. Мне действительно не интересно. Я слушаю только тех, кого хочу», — приводит слова Дончича Fadeaway World
Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.
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