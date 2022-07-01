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Джа Морант подпишет продление контракта с «Мемфисом» на 5 лет и $ 231 млн

Джа Морант подпишет продление контракта с «Мемфисом» на 5 лет и $ 231 млн
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант подпишет с клубом продление контракта на 5 лет, в течение которых может получить $ 231 млн.

В соглашение Моранта с «Мемфисом» прописаны гарантированные $ 193 млн, которые 22-летний игрок получит в течение 5 лет. При этом сумма возрастёт до $231 млн в том случае, если Джа попадёт в одну из трёх символических пятёрок НБА. В случае обмена в контракте прописан также трейд кикер в размере 15%.

В минувшем сезоне НБА «Мемфис» дошёл до 1/4 финала плей-офф, где уступил будущим чемпионам «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. Джа Морант набирал в среднем 27,4 очка за игру, совершал 5,7 подборов и отдавал 6,7 передач. Разыгрывающий попал во вторую символическую пятёрку и был признан самым прогрессирующим игроком.

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