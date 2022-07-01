«Сиксерс» и Харден в ближайшее время начнут переговоры о новом контракте
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«Филадельфия Сиксерс» и Джеймс Харден, ставший свободным агентом, проведут встречу, на которой планируют обсудить продление контракта, сообщает Sixers Wire.
Харден перешёл в «Филадельфию» переь дедлайном в результате обмена с «Бруклин Нетс». В конце июня этого года Джеймс отказался от опции, которая позволила бы ему получить $ 43,7 млн за следующий сезон. Благодаря такому решению Хардена, «Филадельфия» смогла подписать Пи Джей Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.
В минувшем сезоне Джеймс Харден провёл 21 игру за «Филадельфию». В них защитник набирал в среднем 21 очко, делал 10,5 передач и совершал 7 подборов.
«Сиксерс» в прошедшем сезоне дошли до 1/4 финала плей-офф, где уступили «Майами Хит» со счётом 2-4.
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