«Юта» обменяла одного из лидеров команды в «Миннесоту»

Французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер будет обменян в «Миннесоту Тимбервулвз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



«Юта» взамен получит Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда — незащищённые драфт-пики 2023, 2025 и 2027 годов, обмен пиками в 2026 году и пик первого раунда – 2029, защищённый в топ-5.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона «Юта» заняла девятое место. В первом раунде плей-офф баскетболисты «Джаз» проиграли «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).



Гобер в рамках регулярного чемпионата принял участие в 66 матчах, набирая в них в среднем 15,6 очка. Кроме того, на его счету в среднем 14,7 подбора и 1,1 результативной передачи.