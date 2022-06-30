Самая дорогая команда в истории. Чемпион НБА тратит на зарплаты $ 345 млн

«Голден Стэйт Уорриорз» — уникальная команда во всех отношениях. В баскетбольном смысле всё предельно понятно: четыре чемпионства за восемь лет и работающая система, превратившаяся в полноценную династию. «Уорриорз» сами собрали и вырастили звёздный состав, перевернувший представление о баскетболе и сделавший игру более динамичной. Казалось, подписание Кевина Дюранта может разрушить ореол самобытности, а тяжёлые травмы Стефа Карри и Клэя Томпсона и вовсе поставят крест на амбициях. Но клуб снова взял титул в нынешнем сезоне, подтвердив репутацию особенного.

Другое дело — сохранение своего чемпионского состава. Пожалуй, самая затратная вещь в профессиональном спорте. Звёзды обязаны получать максимальные контракты. Потому что фактически именно цифрами в контракте и определяется статус игрока. Именно поэтому звёздное трио Карри-Томпсон-Грин получало в прошлом сезоне $ 113 млн. И это при потолке зарплат в $ 112 млн. А ведь ещё в команде был Эндрю Уиггинс с огромным контрактом на $ 33 млн. $ 146 млн за четверых игроков — как вам такое? Для сравнения, потолок зарплат в НХЛ в прошлом сезоне был установлен на отметке в $ 81,5 млн.

Один из американских обозревателей так охарактеризовал итоги чемпионского сезона «Уорриорз»: «Победы в НБА стоят дорого. Но «Уорриорз» никогда не отказывались платить за то, чтобы сохранить свой костяк».

Стеф Карри и Дрэймонд Грин всю карьеру играют в «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Всего чемпионы в прошлом сезоне заплатили $ 175 млн в качестве зарплат. Но это ещё не всё. Вдобавок владельцам клуба пришлось выложить ещё $ 170 млн в качестве налога на роскошь из-за превышения потолка зарплат. Легко сложить две цифры и понять, что $ 345 млн за сезон — рекордная плата. Никто не платил столько за всю историю НБА. Ближайшие преследователи по нынешнему сезону заплатили примерно на $ 100 млн меньше.



Династия «Уорриорз» строится на гигантских выплатах. За последние пять сезонов именно клуб Стефа Карри четыре раза становился победителем в номинации «Заплати больше всех». За два последних сезона «Голден Стэйт» совокупно потратил $ 632 млн (сумма с учётом налога на роскошь). Среди всех клубов НБА нашлась всего одна команда, которая потратила больше $ 500 млн — это «Бруклин».

В сезоне-2021/2022 всего семь клубов НБА платили налог на роскошь. Вот эти клубы и их траты (в миллионах долларов):

«Голден Стейт Уорриорз» — 170,3

«Бруклин Нетс» — 97,7

«Лос-Анджелес Клипперс» — 83,1

«Милуоки Бакс» — 58,7

«Лос-Анджелес Лейкерс» — 45,1

«Юта Джаз» — 19,1

«Филадельфия Сиксерс» — 13,9.

Но в гигантских тратах «Уорриорз» нет ничего зазорного. Напротив, многие финансовые эксперты и аналитики НБА подчёркнуто уважительно относятся к владельцам клуба Джо Лэйкобу и Питеру Губеру. Всё дело в том, что правила лиги устроены так, что клуб может сохранять тех игроков, которых он выбирает на драфте. Стеф Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин как раз пришли в клуб с драфта и продолжают приносить пользу, а клуб щедро и справедливо оплачивает это. Даже в непростой ситуации с Томпсоном (защитник травмировал связки колена, а после порвал ахилл и пропустил два сезона подряд) владельцы не стали избавляться от его контракта и верили в своего снайпера до самого чемпионства.

Клэй Томпсон пропустил два сезона и вновь играет на звёздном уровне Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Удивительно, но после драфта и перед открытием рынка свободных агентов генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс заявил, что клуб хочет сохранить свой состав на следующий сезон.



«Рынок свободных агентов, особенно неограниченно свободные игроки… на каком-то уровне мы контролируем ситуацию, но в чём-то и нет. Надеюсь, что наши игроки дадут нам шанс ответить на полученные предложения со стороны. Они не обязаны это делать. Они нам ничего не должны. Но когда создаешь правильную атмосферу и побеждаешь, ты получаешь такую возможность. У вас появляется шанс что-то повторить.

Наша цель, наша надежда – сохранить всех и снова побороться за титул. Все эти парни были хороши, и каждый исполнял для нас определенную роль, принося пользу. Многие из наших свободных агентов как-то проявляли себя в финальной серии, что означает их большую важность», – сказал Майерс.

Стеф Карри с кубком чемпиона НБА Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Почему в слова Майерса верится с трудом? Зарплаты Карри, Томпсона и Грина в следующем сезоне станут ещё больше. Стеф и вовсе выйдет за невероятную отметку в $ 50 млн за сезон. Только зарплата большого трио будет составлять $ 122 млн. И это при том, что по правилам НБА каждый следующий сезон с использованием налога на роскошь увеличивает выплаты «провинившейся» команды. Гипотетически, если «Уорриорз» продлят всех своих игроков, выписав ещё несколько жирных контрактов, то уже в следующем сезоне владельцам придётся заплатить более $ 700 млн!

Конечно, налог на роскошь и крупные контракты стали непременным атрибутом чемпионской команды. За последние 10 лет всего три клуба смогли добраться до титула не превышая потолок зарплат: «Лейкерс» (2020), «Уорриорз» (2015), «Спёрс» (2014). Нынешних чемпионов ждёт непростое лето, а состав (вероятно) претерпит значительные изменения. Но даже в случае расставания с несколькими игроками «Голден Стэйт» по-прежнему останется самой дорогой командой в НБА.