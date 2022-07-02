Евгений Минченко останется в «Автодоре» ещё на один сезон
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Баскетбольный клуб «Автодор» в своих социальных сетях объявил о том, что центровой Евгений Минченко останется в саратовском клубе и в новом сезоне после того, как была активирована опция продления контракта.
Минченко присоединился к «Автодору» в 2020 году. Ранее на протяжении двух сезонов 27-летний центровой выступал за «Купол-Родники» в Суперлиге-1, где признавался лучшим центровым.
В минувшем сезоне Минченко принял участие в 21 матче Единой лиги ВТБ. Евгений набирал в среднем за игру 10,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 0,6 передачи, проводя 20 минут на площадке.
«Автодор» по итогам регулярного сезона в Единой лиге ВТБ вышел в 1/4 финала турнира, где проиграл казанскому УНИКСу со счётом 0-3.
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