Евгений Минченко останется в «Автодоре» ещё на один сезон

Баскетбольный клуб «Автодор» в своих социальных сетях объявил о том, что центровой Евгений Минченко останется в саратовском клубе и в новом сезоне после того, как была активирована опция продления контракта.



Минченко присоединился к «Автодору» в 2020 году. Ранее на протяжении двух сезонов 27-летний центровой выступал за «Купол-Родники» в Суперлиге-1, где признавался лучшим центровым.



В минувшем сезоне Минченко принял участие в 21 матче Единой лиги ВТБ. Евгений набирал в среднем за игру 10,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 0,6 передачи, проводя 20 минут на площадке.



«Автодор» по итогам регулярного сезона в Единой лиге ВТБ вышел в 1/4 финала турнира, где проиграл казанскому УНИКСу со счётом 0-3.