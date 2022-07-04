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Клэй Томпсон рассказал, что кардинально поменял образ жизни после травм

Клэй Томпсон рассказал, что кардинально поменял образ жизни после травм
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, как поменялся его образ жизни после тяжёлых травм, из-за которых он долгое время не мог играть.

«Раньше я никогда особо не увлекался йогой, но теперь начал развивать гибкость. Также я улучшил питание. Мой образ жизни был направлен на то, чтобы оставаться здоровым. Это стало для меня самым важным. Не буду врать, раньше я ел всё подряд. Бокал вина перед матчем, пиво, что угодно.

Иногда я даже опаздывал на тренировки, понимаете? Поздно ужинал и всё такое, но восстанавливался и был в хорошей форме. Мне было около 25 лет, и временами я чувствовал себя непобедимым. Но затем всё идёт наперекосяк, и тогда вы многому учитесь», — сказал Томпсон на YouTube-канале Point Forward.

Клэй Томпсон по ходу минувшего сезона вернулся в строй после двух тяжёлых травм. 32-летний защитник успел принять участие в 32 играх, в которых набирал 20,4 очка, совершал 3,9 подбора и делал 2,8 результативной передачи в среднем за игру.

«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона стал чемпионом НБА.

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