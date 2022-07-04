Клэй Томпсон рассказал, что кардинально поменял образ жизни после травм

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, как поменялся его образ жизни после тяжёлых травм, из-за которых он долгое время не мог играть.
«Раньше я никогда особо не увлекался йогой, но теперь начал развивать гибкость. Также я улучшил питание. Мой образ жизни был направлен на то, чтобы оставаться здоровым. Это стало для меня самым важным. Не буду врать, раньше я ел всё подряд. Бокал вина перед матчем, пиво, что угодно.
Иногда я даже опаздывал на тренировки, понимаете? Поздно ужинал и всё такое, но восстанавливался и был в хорошей форме. Мне было около 25 лет, и временами я чувствовал себя непобедимым. Но затем всё идёт наперекосяк, и тогда вы многому учитесь», — сказал Томпсон на YouTube-канале Point Forward.
Клэй Томпсон по ходу минувшего сезона вернулся в строй после двух тяжёлых травм. 32-летний защитник успел принять участие в 32 играх, в которых набирал 20,4 очка, совершал 3,9 подбора и делал 2,8 результативной передачи в среднем за игру.
«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона стал чемпионом НБА.
- 4 июля 2022
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21
-
12:37
-
11:31
-
10:51
-
10:01
-
04:43
-
03:34
-
02:43
-
00:49
- 2 июля 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:51
-
21:02
-
20:01
-
18:54
-
17:44
-
16:51
-
16:24
-
16:07
-
15:30
-
14:27
-
13:16
-
13:06