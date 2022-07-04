Инсайдер: Марио Хезонья перейдёт из УНИКСа в мадридский «Реал»

Форвард УНИКСа, хорватский баскетболист Марио Хезонья подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает журналист Маттео Андреани.

«Мадридский «Реал»: Серхио Родригес, Марио Хезонья и Джанан Муса достигли соглашения с клубом. Никаких сомнений. Скоро состоится официальное объявление. Фабьен Козёр также продлит контракт с «Реалом», – написал Андреани в социальных сетях.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средняя статистика хорвата составила 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата. 27-летний баскетболист был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. В борьбе за этот приз он опередил игроков ЦСКА Алексея Шведа и Николу Милутинова, баскетболистов «Зенита» Билли Бэрона и Джордана Мики, а также Евгения Воронова из «Пармы», Евгения Минченко, представляющего «Автодор», и игроков «Локомотива-Кубань» Эррика Макколлума и Джонатана Мотли.