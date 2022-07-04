Инсайдер: Марио Хезонья перейдёт из УНИКСа в мадридский «Реал»

Форвард УНИКСа, хорватский баскетболист Марио Хезонья подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает журналист Маттео Андреани.
«Мадридский «Реал»: Серхио Родригес, Марио Хезонья и Джанан Муса достигли соглашения с клубом. Никаких сомнений. Скоро состоится официальное объявление. Фабьен Козёр также продлит контракт с «Реалом», – написал Андреани в социальных сетях.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средняя статистика хорвата составила 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата. 27-летний баскетболист был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. В борьбе за этот приз он опередил игроков ЦСКА Алексея Шведа и Николу Милутинова, баскетболистов «Зенита» Билли Бэрона и Джордана Мики, а также Евгения Воронова из «Пармы», Евгения Минченко, представляющего «Автодор», и игроков «Локомотива-Кубань» Эррика Макколлума и Джонатана Мотли.
- 4 июля 2022
-
19:41
-
18:45
-
18:05
-
17:50
-
16:55
-
16:10
-
14:46
-
13:52
-
12:37
-
11:54
-
11:19
-
09:59
-
04:12
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21
-
12:37
-
11:31
-
10:51
-
10:01
-
04:43
-
03:34
-
02:43
-
00:49
- 2 июля 2022
-
23:53