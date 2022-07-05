Балашов продлил контракт с «Енисеем»

Баскетбольный клуб «Енисей» продлил контракт с центровым Сергеем Балашовым. Об этом красноярский клуб объявил на своём официальном сайте.
25-летний баскетболист продлил соглашение до конца следующего сезона.
Балашов перешёл в «Енисей» из «Зенита» в 2020 году. В минувшем сезоне центровой принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем за игру набирал 5 очков, совершал 2,5 подбора и отдавал 0,6 передачи.
«В прошлом сезоне Балашов показал себя намного лучше, чем в первый год в Красноярске. Он принял все условия, при которых мы хотим играть, и я ожидаю, что в следующем сезоне он сделает ещё один шаг, чтобы показать весь свой потенциал», — приводит слова главного тренера «Енисея» Дражена Анзуловича официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне «Енисей» дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» — 0-3.
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