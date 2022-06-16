«Енисей» определился с первым новичком

Центровой сургутского «Университета-Югра» Роман Загретдинов (26 лет, 207 см) продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
В минувшем сезоне Суперлиги-1 воспитанник УНИКСа в среднем набирал 12,5 очка (второй показатель в команде) и делал 7,8 подбора (лучший результат) за 25 минут игрового времени. По итогам сезона-2020/2021 26-летний бигмен был признан MVP Суперлиги-2.
За два года новичок «Енисея» проделал путь от Суперлиги-2 до клуба Единой лиги ВТБ.
В этом году «Университет-Югра» занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги-1 (16 побед, 12 поражений) и в четвертьфинальной серии уступил московской «Руне» (0-3). «Енисей» также финишировал на седьмой строчке в Единой лиге ВТБ (шесть побед, 12 поражений) и проиграл в первом раунде плей-офф будущему чемпиону «Зениту» (0-3).
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