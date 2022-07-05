Кайл Кузма — о Дне независимости США: 4 июля было отменено
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма разместил новый пост в своих социальных сетях, посвящённый Дню независимости США.
«4 июля было отменено. Из-за нехватки независимости. С уважением, женщины», — говорится в сообщении, оставленном Кузмой.
Напомним, не так давно Верховный суд США отменил постановление 50-летней давности, гарантировавшее по всей стране право на аборт. Такое решение вызвало протесты во многих штатах страны.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кузма принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 3,5 передачи.
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