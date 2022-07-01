Брэдли Бил подпишет контракт с «Вашингтоном» на $ 251 млн

Агент Марк Бартельстейн, представляющий интересы защитника Брэдли Била, сообщил, что его клиент подпишет новый контракт с «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает ESPN.
Брэдли Бил согласился на предложение «Вашингтона», согласно которому защитник подпишет пятилетний контракт на общую сумму в $ 251 млн. Стоит отметить, что Брэдли выступает за «Уизардс» с самого начала карьеры в НБА. В 2012 году он был выбран на драфте под третьим номером.
В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие только в 40 играх «Вашингтона», но при этом закончил сезон с показателями 23,2 очка за игру, 6,6 передач. При этом у Била 45% попаданий с игры и 30% точных бросков из-за дуги.
«Вашингтон» в прошедшем сезоне не сумел попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции.
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