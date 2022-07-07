В МИД России оценили вероятность обмена арестованной баскетболистки Грайнер
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможный обмен задержанной американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас ещё не завершены. Пока этого не произошло, ни о каких дальнейших шагах нет номинальных, формальных и процедурных оснований, не говоря о каких-либо ещё», — приводит слова Рябкова «РИА Новости Спорт».
Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества в багаже. В частности, речь шла о гашишном масле.
Российский предприниматель Виктор Бут был задержан в 2012 году в США и осуждён на 25 лет за поддержку терроризма.
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