В МИД России оценили вероятность обмена арестованной баскетболистки Грайнер

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможный обмен задержанной американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.



«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас ещё не завершены. Пока этого не произошло, ни о каких дальнейших шагах нет номинальных, формальных и процедурных оснований, не говоря о каких-либо ещё», — приводит слова Рябкова «РИА Новости Спорт».



Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества в багаже. В частности, речь шла о гашишном масле.



Российский предприниматель Виктор Бут был задержан в 2012 году в США и осуждён на 25 лет за поддержку терроризма.

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