В «Лейкерс» рассказали, как планируют использовать Уэстбрука в новом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мыслями об использовании Расселла Уэстбрука в новом сезоне.
«Расселла рано сбросили со счетов. Мы отлично поговорили, лично и в переписке. Я обожаю Уэстбрука. Мне нравится его мышление и позиция. У меня есть план, как я буду его использовать. Я показал ему это. Мы сели, я ему всё рассказал. Думаю, он раскроется. Мы не станем ограничивать его энергию. Мы просто перенаправим её», — приводит слова Хэма Andscape.
В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».
- 7 июля 2022
-
21:53
-
20:52
-
19:53
-
18:57
-
17:50
-
16:48
-
15:03
-
14:47
-
14:10
-
13:00
-
12:46
-
12:22
-
12:09
-
11:07
-
09:58
-
09:41
-
04:02
-
00:57
-
00:00
- 6 июля 2022
-
23:37
-
22:55
-
22:04
-
21:45
-
20:47
-
20:41
-
19:54
-
19:07
-
18:09
-
17:53
-
16:15
-
15:43
-
14:09
-
12:51
-
11:07
-
10:34