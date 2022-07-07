В «Лейкерс» рассказали, как планируют использовать Уэстбрука в новом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мыслями об использовании Расселла Уэстбрука в новом сезоне.



«Расселла рано сбросили со счетов. Мы отлично поговорили, лично и в переписке. Я обожаю Уэстбрука. Мне нравится его мышление и позиция. У меня есть план, как я буду его использовать. Я показал ему это. Мы сели, я ему всё рассказал. Думаю, он раскроется. Мы не станем ограничивать его энергию. Мы просто перенаправим её», — приводит слова Хэма Andscape.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».