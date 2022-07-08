«Сан-Антонио» может взять на себя контракт Уэстбрука в сделке между «Нетс» и «Лейкерс»

«Сан-Антонио Спёрс» может принять участие в сделке по обмену между «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Команды не могут договориться по поводу обмена Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука из-за высокой зарплаты последнего. Уэстбрук получает $ 47,1 млн в год, в то время как зарплата Ирвинга составляет $ 36,9 млн. В связи с этим «Бруклин» не может вписать Расселла в свою платёжную ведомость.
Как сообщает Bleacher Report, в осуществлении данной сделки может помочь «Сан-Антонио». «Спёрс» готовы взять на себя контракт Уэстбрука и получить в обмен драфт-пики. «Нетс» в таком случае могут рассчитывать на торговое исключение.
При этом сообщается, что «Бруклин» сейчас в первую очередь сосредоточен на том, чтобы решить вопросы с будущим Кевина Дюранта, который запросил обмен.
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