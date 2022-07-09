В «Лейкерс» прокомментировали слухи об обмене Уэстбрука

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о слухах об обмене Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга.



«Мы ценим всех игроков. Пока ты в нашей команде, мы с нами. Мы постараемся стать лучше с тем составом, который у нас есть. В этом вся суть. Я работаю в лиге 26 лет. За это время не знал ни одного игрока, имя которого не упоминалось бы в слухах об обменах. Что есть, то есть. Такова природа нашего бизнеса. Я горжусь каждым игроком в своей команде. Мы хотим использовать весь их потенциал для достижения конечной цели», — приводит слова Хэма Sports Illustrated.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».