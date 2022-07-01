Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб

Это мог бы быть обычный четверг перед открытием переходов в НБА. Но всё изменилось после сообщения, что Кевин Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Новость, которая точно изменит много судеб. Остаётся только догадываться в каком состоянии находились генеральные менеджеры клубов НБА, когда узнали об этой новости.

Дюранту 34 года, и он смог полностью восстановиться после разрыва аххилла. В прошлом сезоне он набирал почти 30 очков за матч и делал семь подборов и шесть передач, подтверждая свой суперзвёздный уровень.

Кевин Дюрант смог оправиться от тяжёлой травмы и вновь показывает высочайший уровень Фото: Sarah Stier/Getty Images

Уникальность ситуации Дюранта в том, что он не выходит на рынок свободным агентом. У двукратного чемпиона НБА, 12-кратного участника Матча звёзд и трёхкратного победителя Олимпиады максимальный контракт до 2026 года, и по нему одному из лучших баскетболистов планеты причитается почти $ 200 млн. Но даже не сумма делает ситуацию уникальной. Правила обмена в НБА запутаны и невероятно сложны. А потому офису «Нетс» точно придётся поломать голову, как получить максимум выгоды из сложившейся ситуации.

А начиналось всё для «Бруклина» довольно радостно. Дюрант пришёл в клуб (хоть и с травмой) по собственному желанию, договорившись попутно с Кайри Ирвингом. Вокруг этой пары строилась команда из Нью-Йорка, которая быстро привлекла внимание зрителей и всего баскетбольного мира. Позже «Бруклин» умудрился провернуть фантастическую по своим масштабам сделку и подписал Джеймса Хардена.

Трио Дюрант-Ирвинг-Харден на бумаге обязано было побеждать в чемпионате. Однако на деле никто так и не увидел его в деле. Дюрант и Ирвинг вообще сыграли всего 58 матчей из 247 возможных (включая плей-офф), а Харден после неплохого старта и переосмысления себя в новой роли быстро заскучал и запросил обмен в «Филадельфию» — на Бена Симмонса.

Судя по всему, именно обмен Бороды можно считать официальным началом распада того «Бруклина», который аккуратно собирался Шоном Марксом. Бен Симмонс так до сих пор и не сыграл за «Нетс», активно тренируясь и восстанавливаясь после травмы спины. А Кайри Ирвинг — это вообще отдельная песня. Защитник пропустил огромное количество матчей из-за нежелания вакцинироваться и закона штата Нью-Йорк, который запрещал доступ на арену непривитым. Кайри сыграл лишь в концовке прошлого сезона, показав классный баскетбол, но от унизительного поражения в первом раунде плей-офф это их не спасло.

По информации инсайдеров, Дюрант и Ирвинг не контактировали с офисом после активации последним опции на следующий сезон, по которой защитник получит $ 37 млн. Кажется, Кей Ди спокойно выжидал, какое решение примет партнёр, чтобы после отправить сообщение напрямую владельцу команды Джо Цаю и запросить обмен. Дюрант сразу обозначил желательный вариант — «Финикс». Но устроить быстрый обмен по этому направлению точно не получится. Да и нет никаких сомнений, что генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс захочет услышать все возможные варианты.

Увидим ли мы Дюранта и Ирвинга в одной команде? Фото: Sarah Stier/Getty Images

Поговаривают, что «Майами» сразу активно включился в работу над возможными вариантами. Клуб из Флориды провёл далеко не лучший сезон и обладает активами, которые в теории могут заинтересовать «Нетс».

Удивительно, но желание Дюранта (как оказалось) не означает разрыва отношений с Ирвингом.

«Обмен Дюранта и Ирвинга в одну команду возможен. Но, во-первых, эта команда должна хотеть приобрести их обоих, а во-вторых, эта сделка должна иметь смысл. Это очень большая зарплата. Думаю, в «Бруклине» всё проанализируют, им придётся это сделать. Конечно, подобный сценарий понравится обоим игрокам, они очень хотели выступать вместе. И по-прежнему хотят, но смысл в том, что они больше не хотят играть в «Бруклине», — говорит Эдриан Войнаровски.

Правда, после этого сообщения главного инсайдера НБА сразу появилось ещё одно. Якобы Ирвинг продлился с «Нетс» только для того, чтобы по истечении контракта перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Их отношения с Леброном пережили непростое время и, судя по всему, теперь наладились. В случае с Кайри, конечно, это ни о чём не говорит. Защитник слишком непостоянен в своих желаниях.

Ситуация с Дюрантом точно повлияет на всю лигу. Уж слишком дорогой актив, и слишком многое нужно будет отдать за него. Чемпион НБА Джейсон Ричардсон сравнил историю Дюранта с той, которая была у Коби и «Лейкерс». Тогда звезда калифорнийской команды также ультимативно запросил обмена.

«Это напоминает запрос на обмен от Коби Брайанта. Он хотел сменить команду, было много разговоров про «Чикаго». А потом «Лейкерс» выкатили свой список требований в обмене. «Ну вот, столько мы хотим за Коби Брайанта на пике карьеры». «Чикаго» нужно было отдать всё, что они могли. И Коби такой: «Ну ладно, у меня всё нормально». Потому что он понял — если это осуществится, ему будет там не с кем играть.

Кевину Дюрэнту лучше остаться в «Нетс», иначе он окажется в команде без второй суперзвезды, без потенциального участника Матча звёзд, без других талантов», – заявил Джефферсон.

Сложность обмена Дюранта не только в том, что за него действительно надо будет отдать очень много, но ещё и в том, что из-за наличия в составе «Нетс» Бена Симмонса, многие команды не могут включать в сделку игроков, выбранных на драфте и подписанных на максимальный контракт. Это, например, «Денвер», «Даллас», «Голден Стэйт», «Бостон», «Майами», «Мемфис». Приобрести звезду уровня Дюранта желают многие. Но огромное количество условий и препятствий делают требования звезды невыполнимыми. Неужели всё это закончится тем, что трио Дюрант-Ирвинг-Симмонс всё-таки выйдет на паркет в форме «Бруклина»?