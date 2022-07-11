«Бостон» подпишет Данило Галлинари на $ 13,3 млн за два года

«Бостон Селтикс» близок к подписанию контракта с 33-летним форвардом Данило Галлинари. Об этом сообщает ESPN с ссылкой на агента Майкла Теллема.



Стороны договорились о подписании двухлетнего соглашения. Суммарная заработная плата Галлинари составит $ 13,3 млн. Контракт будет полностью гарантирован, на второй сезон у форварда будет опция игрока.



Этим летом Галлинари перешёл в «Сан-Антонио Спёрс» из «Атланты» в рамках обмена на Деджонте Мюррея. Также «Спёрс» получили три выбора в первом раунде драфта и позже отчислили Галлинари.



Последние два года итальянский форвард провёл в «Атланте Хоукс». В минувшем сезоне Галлинари провёл 68 матчей, в которых набирал 11,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,5 результативной передачи.



«Атланта» выбыла в первом раунде плей-офф, уступив «Майами Хит» со счётом 1-4.