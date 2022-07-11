Игрок сборной Италии сломал позвоночник, упав с балкона
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Форвард сборной Италии Алессандро Джентиле был госпитализирован в Пальма-де-Майорке после падения с балкона арендованной им виллы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спортсмен упал на спину с четырёхметровой высоты, у него диагностирован перелом нескольких позвонков. 29-летнего игрока незамедлительно доставили на вертолете в больницу. В ближайшее время он будет транспортирован в Неаполь, где его ждёт операция.
По словам самого спортсмена, с ним всё относительно в порядке.
«Я поеду в Италию на лечение. Спасибо всем, кто поддержал меня, простите, что заставил поволноваться», — написал спортсмен в своих социальных сетях.
Ближайшим турниром для сборной Италии должен стать Евробаскет, который пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года.
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