Андрей Лопатин перешёл из ЦСКА в МБА

МБА подписал контракт с форвардом Андреем Лопатиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Лопатин последние восемь лет отыграл в составе московского ЦСКА, четыре из них форвард провёл в первой команде. За это время Андрей стал победителем Евролиги и дважды побеждал в Единой лиге ВТБ. Всего за ЦСКА Лопатин отыграл 71 матч, шесть из них 23-летний игрок провёл в Евролиге. В среднем за игру Андрей набирал 2,6 очка и совершал один подбор.
По окончании минувшего сезона Лопатин покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Сезон-2013/2014 Андрей отыграл в составе юниорской команды МБА, откуда позднее и перешёл в армейскую команду.
В 2020 году Лопатин дебютировал за сборную России. Форвард вышел на площадку в матче с Эстонией в рамках квалификации Евробаскета.
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