Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Лопатин перешёл из ЦСКА в МБА

Андрей Лопатин перешёл из ЦСКА в МБА
Комментарии

МБА подписал контракт с форвардом Андреем Лопатиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Лопатин последние восемь лет отыграл в составе московского ЦСКА, четыре из них форвард провёл в первой команде. За это время Андрей стал победителем Евролиги и дважды побеждал в Единой лиге ВТБ. Всего за ЦСКА Лопатин отыграл 71 матч, шесть из них 23-летний игрок провёл в Евролиге. В среднем за игру Андрей набирал 2,6 очка и совершал один подбор.

По окончании минувшего сезона Лопатин покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Сезон-2013/2014 Андрей отыграл в составе юниорской команды МБА, откуда позднее и перешёл в армейскую команду.

В 2020 году Лопатин дебютировал за сборную России. Форвард вышел на площадку в матче с Эстонией в рамках квалификации Евробаскета.

Новость по теме
Форвард Андрей Лопатин покинул ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022