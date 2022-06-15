Форвард Андрей Лопатин покинул ЦСКА
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Форвард ЦСКА Андрей Лопатин покидает команду, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. У спортсмена завершился контракт.
23-летний Андрей Лопатин, воспитанник московской спортшколы «Тринта», выступал в системе ЦСКА на протяжении последних восьми лет, из которых четыре – в основной команде. В 2019 году Лопатин вместе с «красно-синими» стал чемпионом Евролиги. Также в его коллекции трофеев – два золота Единой лиги ВТБ и чемпионата России.
За основную команду ЦСКА Лопатин провёл 71 матч, из которых шесть – в Евролиге. В среднем за игру форвард набирал 2,6 очка и делал 1,0 подбора за 7,3 минуты.
Ранее инсайдер Неманья Жорич сообщил, что сербский специалист Зоран Лукич, до этого возглавлявший «Нижний Новгород», станет главным тренером ЦСКА.
Новость по темеИсточник: Зоран Лукич возглавит ЦСКА
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