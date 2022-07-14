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Директор УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде

Директор УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде
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Директор УГМК Максим Рябков дал положительную характеристику центровой команды Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

«Директор БК УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде, отметив её выдающиеся способности как игрока и личный вклад в укрепление командного духа, который позволил команде добиваться наивысших результатов в российской баскетбольной Премьер-лиге и в международных соревнованиях на протяжении многих лет», — сообщила Мария Благоволина, партнёр юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнёры».

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества. Её обвиняют в контрабанде гашишного масла.

7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу. Сегодня, 14 июля, проходит очередное заседание суда по её делу.

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