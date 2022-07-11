«Боюсь остаться в России навсегда». Грайнер признала вину и получила ответ президента США

С каждой новой неделей история баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер получает новые подробности. Об одной из лучших баскетболисток планеты мало что знала широкая общественность в России, но после задержания в Шереметьеве и огромного количества новостей о ней ситуация, кажется, кардинально изменилась. Вся история сильно подогревается в США, где спортсменку, провозившую запрещённые вещества в ручной клади, почти сразу назвали задержанной неправомерно, а дело — политическим.

С февраля по июль Грайнер молчала. Она находилась в одиночной камере в одном из подмосковных СИЗО, лишь изредка выезжая на заседания суда, где ей продлевали арест. Статья, по которой проходит олимпийская чемпионка, предусматривает до 10 лет тюрьмы. Именно это сильно пугает окружение Грайнер, которое запустило волну поддержки в США.

Бриттни Грайнер Фото: РИА Новости

Казалось, плакаты на матчах НБА и футболки с изображением баскетболистки, которые надевали звёзды лиги, не очень-то работают. Американские официальные органы власти никак не комментировали ситуацию. Это сильно расстраивало многих, а главный тренер женского «Финикса» и вовсе заявила, что будь на месте Грайнер Леброн Джеймс, то он бы давно уже был дома.

«Если бы на месте Бриттни оказался Леброн, он был бы уже дома. Это вопрос о ценности женщин. Это вопрос о ценности чернокожего человека. Это вопрос о ценности лесбиянок. Все эти вещи. И мы это знаем. И поэтому это то, что ранит немного сильнее. Здорово, что она смогла донести до нас сообщение. Надеюсь, это привлечёт внимание людей», — сказала Ванесса Найгаард.

В какой-то момент в США даже предложили заключить под стражу Александра Овечкина как главного спортивного представителя России в США. Но одиозная идея лишь разожгла огонь в комментариях в соцсетях, не имея под собой ни единого разумного обоснования.

Прямо перед 4 июля, когда в США широко празднуется День независимости, было опубликовано письмо Бриттни Грайнер президенту страны Джо Байдену.

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу и независимость, в том числе моего отца, являющегося ветераном войны во Вьетнаме. Мне очень больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода для меня – это нечто иное.

Я понимаю, что у вас много своих проблем, но не забывайте обо мне и других американских заключённых. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы вернуть нас домой. Я голосовала впервые в 2020 году, и мой голос был за вас. Я верю в вас. Мне нужно много всего хорошего сделать на свободе, которую вы можете помочь мне вернуть. Я скучаю по жене! Я скучаю по семье! Я скучаю по своим партнёрам по команде! Мне очень больно видеть их страдания. Я благодарна вам за всё, что вы можете сделать сейчас, чтобы вернуть меня домой», — написала Грайнер.

Бриттни Грайнер Фото: РИА Новости

Общественное давление на администрацию президента США было настолько велико, что не ответить он не мог. Байден позвонил жене Грайнер Шерель и заверил, что в курсе ситуации и сделает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни домой.

После обмена письмами состоялось судебное заседание, на котором спортсменка полностью признала вину. Адвокат Грайнер Александр Бойков после заседания выразил надежду на мягкий приговор для своей подзащитной, поскольку наркотики оказались в багаже случайно.

«Мы надеемся на мягкий приговор. Бриттни была признательна за письмо президента Байдена. Конечно, любой гражданин любой страны был бы признателен за личное письмо от президента. Она ответственный человек, она признала, что это были её наркотики, но она заявила, что привезла их в Россию неумышленно, потому что собиралась в спешке и они оказались в её багаже случайно», — сказал Бойков в интервью после заседания.

Но сразу после заседания появилась информация, что в администрации президента США не рассчитывают на быстрое завершение дела, полагая, что ещё как минимум несколько месяцев Грайнер проведёт за решёткой.

Поддержка Бриттни в США продолжается. Женская НБА только что провела Матч звёзд, который стал ещё одной трибуной для обсуждения дела. Каждая баскетболистка надела футболку с инициалами БГ и её игровым номером 42. А баскетболистка «Лос-Анджелес Спаркс» Ннека Огвумике назвала Грайнер героем, которого должны вернуть домой.

Сейчас Бриттни Грайнер точно самый звёздный и обсуждаемый американский заключённый в России. К её делу приковано повышенное внимание по обе стороны Атлантического океана. Кажется, окружение чемпионки добилось желаемого результата, только вот никто не знает, как именно это скажется на итоговом решении. Политики в США также понимают, что даже если Грайнер каким-то чудом удастся обменять, то это породит мощную волну негодования, поскольку за решёткой останутся другие граждане США, не имеющие спортивных наград и медалей.