Владелец «Лейкерс» поделилась ожиданиями от нового сезона

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала, чего ждёт от команды в предстоящем сезоне.
«На мне лежит ответственность за то, чтобы наши болельщики получили то, к чему привыкли. Они хотят увидеть сильную игру «Лейкерс». Никто не может обещать чемпионский титул ежегодно, потому что сложно сделать так, чтобы все пазлы сложились и мы смогли дойти до вершины. Но у вас не будет шансов вообще, если не попадёте в плей-офф, так что мы обязаны это сделать.
Этот вопрос во власти тренерского штаба и игроков. Мы же предоставим все элементы, чтобы они смогли достичь этой цели. Я жду, что у нас будет конкурентоспособная команда. У нас сильная конференция, стоит отдать должное и действующим чемпионам. Но от нас зависит, сможем ли мы конкурировать с остальными», — цитирует Басс Clutch Points.
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