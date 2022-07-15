Владелец «Лейкерс» поделилась ожиданиями от нового сезона

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала, чего ждёт от команды в предстоящем сезоне.



«На мне лежит ответственность за то, чтобы наши болельщики получили то, к чему привыкли. Они хотят увидеть сильную игру «Лейкерс». Никто не может обещать чемпионский титул ежегодно, потому что сложно сделать так, чтобы все пазлы сложились и мы смогли дойти до вершины. Но у вас не будет шансов вообще, если не попадёте в плей-офф, так что мы обязаны это сделать.



Этот вопрос во власти тренерского штаба и игроков. Мы же предоставим все элементы, чтобы они смогли достичь этой цели. Я жду, что у нас будет конкурентоспособная команда. У нас сильная конференция, стоит отдать должное и действующим чемпионам. Но от нас зависит, сможем ли мы конкурировать с остальными», — цитирует Басс Clutch Points.

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